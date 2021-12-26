الورقة البيضاء والأيّام السوداء - عماد عبد اللطيف سالم

2021/12/26 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_عبد_اللطيف_سالم اذا كانت الورقة "البيضاء" الآن ، لا تنفعنا في الأيّام "السوداء" بعد عشر سنوات من الآن ، فهي ليست "بيضاء" ..



إنّها "سوداء" أصلاً.إنّ ما لا ينفعنا، وإيرادت صادراتنا النفطية لشهر واحد فقط (نوفمبر/تشرين الثاني 2021) قد بلغت 7.61 مليار دولار(الإيرادات المتوقعّة في موازنة الأردن لعام 2021 بأكمله هي 10.9 مليار دولار فقط)، لايمكن أن ينفعنا، وإيرادات صادراتنا النفطيّة هي أقل من ذلك بكثير، يوم تحلُّ علي ......





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