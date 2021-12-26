العراق.. موجة مطرية تستمر من اواخر 2021 حتى دخول 2022

2021/12/26 | 10:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الأحد أن تتأثر مناطق ومدن العراق بحالة جوية جديدة تتساقط معها الأمطار بشدة متفاوتة وتستمر لغاية مطلع العام المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن الموجة الباردة ستنتهي يوم الثلاثاء، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع وتعود الاجواء شتوية باردة اعتيادية.

وعن فرص هطول الأمطار قال خبير التنبؤات الجوية، إنه “اعتبارا من مساء او ليل يوم الثلاثاء/ الاربعاء تتكاثر السحب، ونتأثر بحالة جوية، وتبدأ هطول زخات من الامطار مصحوبة بالبرق والرعد احيانا في مدينة بغداد، والانبار نزولا نحو مدن الفرات الاوسط و مدن الجنوب”.

كما أشار عطية إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة يوم الاربعاء ايضا، قائلا: ربما لا تشمل كل المدن، وكذلك الحال يوم الخميس لكن لا تشمل العاصمة.

وذكر أيضا أنه هناك فرصا واردة للغزارة في بعض مدن الجنوب وربما ذي قار، وميسان والبصرة، وجنوب واسط مشمولة بالغزارة احيانا نهار يوم الخميس.

وتابع عطية بالقول “يوم الجمعة الفجر تتوقف فرص هطول الأمطار لتعود يوم السبت شاملة لأغلب المدن بشدة متفاوتة، والأجواء تستمر ما بين غائمة أو غائمة جزئيا”.

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