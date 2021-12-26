توجيهات جديدة لإنجاز مشروعي محطة سد حديثة والديزلات

2021/12/26 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاحد، بمعالجة المشاكل التي تحول دون انجاز مشروعي محطة سد حديثة والديزلات.

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وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إن "الوزير بتال زار محطة سد حديثة الكهرومائية، واطلع على طبيعة عمل السد، وما سيوفره من طاقة كهربائية يمكن ان تسهم في زيادة الكميات المنتجة من الطاقة، وبالتالي تحقيق استقرار اعلى في الكهرباء المجهزة للمواطنين في عموم العراق".

وأوضح بتال أن "زيارته لمشروع سد حديثة، تأتي في اطار مهام وزارة التخطيط، في متابعة المشاريع ميدانيا والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة من اجل معالجة جميع المعوقات، وضمان سير انجاز المشاريع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها"، لافتا الى "تشكيل فرق متخصصة من المهندسين والفنيين ضمن دائرة المتابعة المركزية في وزارة التخطيط، تتولى زيارة جميع المشاريع لاسيما الاستراتيجية منها، والاطلاع على نسب الانجاز والانحراف فيها".

كما أطلع الوزير خلال زيارته إلى قضاء حديثة، " على مشروع الديزلات في القضاء وتجول في اروقة المشروع، واطلع على نسب الانجاز فيه، ووجه بمعالجة المشاكل التي تواجه المشروع من اجل انجازه وفق الخطة الموضوعة لذلك".

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