2021/12/26 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع عن تحويل المراتب المدرجة اسمائهم ادناه والبالغ عددهم (٢٢٢٥) من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق والراغبين بالتحويل من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية.وأشارت الدفاع في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



الدفاع تعلن تحويل 2225 من الصفة العسكرية للمدنية المركز الخبري الوطني.

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