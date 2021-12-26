الدفاع تعلن تحويل اكثر من الفي من حملة الشهادات ال الصفة المدنية

2021/12/26 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع عن تحويل المراتب المدرجة اسماؤهم ادناه والبالغ عددهم (٢٢٢٥) من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق والراغبين بالتحويل من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية بعد صدور الامر الوزاري الخاص بتحويلهم.وذكرت في بيان مقتضب ان هذه الوجبة هي الوجبة الاولى وستليها وجبتان ستصدران بالايام القليلة القادمة.https://bit.ly/3eodrX5./انتهى3

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