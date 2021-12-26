مصرف الرشيد يعلن استئناف الدوام اليوم لغرض صرف الرواتب

2021/12/26 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، استئناف الدوام في فروعه كافة لتسليم رواتب الموظفين.وذكر بيان للمصرف، تلقى “النور نيوز” أن “مصرف الرشيد استأنف الدوام في فروعه كافة وعدد من اقسام الادارة العامة لتسليم رواتب الموظفين”.وأضاف البيان ان “ذلك جاء استنادا لتوجهات وزير المالية ومدير عام المصرف لغرض دفع رواتب الموظفين والتي وصل تمويلها للمصرف”.

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