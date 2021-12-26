2021/12/26 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، إلقاء القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في البصرة، مشيرةَ إلى 350 ختماً لمؤسسات الدولة وباسماء شخصيات لها مناصب ادارية، في منزله.وقالت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” إنه “نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات …

ظهرت المقالة في البصرة..



القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق أولاً على النور نيوز.

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