2021/12/26 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

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