إطلاق عمليات عسكرية في نينوى والأنبار وصلاح الدين

2021/12/26 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شرعت القوات الأمنية، الأحد، بعملية أمنية "واسعة" في ثلاث محافظات لتعقب عناصر التنظيم.

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وقالت خلية الأعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الأول 2021)، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الامنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار".

وأضاف البيان، "اما الثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها، فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى".

وأشار البيان إلى أن "هذه العمليات بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن اجل خلق بيئة آمنة".

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