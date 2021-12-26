أسس المسيحية - جون بيكارد

2021/12/26 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جون_بيكارد يعرف الكثير منا أن أصول المسيحية لا علاقة لها بالليالي الصامتة أو الحكماء.



إذن ما هي أصولها الحقيقية؟ ينظر جون بيكارد إلى حقيقة كيفية نشوء هذا الدين – من وجهة نظر القوى الطبقية والتطورات المادية للمجتمع، وليس من خلال الروايات الدينية التي تغذيها منابر الكنيسة.كان والدي يتمتع بروح الدعابة، في عيد الميلاد، كلما كانت هناك إشارة إلى خدمات الكنيسة على التلفزيون، كان يهز رأسه ويقول: “انظر إلى هذ ......





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