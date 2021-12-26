أسئلة ثمانيني لم تجد الإجابة - محمد حسين يونس

2021/12/26 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بلغ سني الثمانين تزيد ((عامين أم عامان ))..



و اسئلة مراهق السادسة عشر لم تجد اجابة لدى الكهل المسن ( الذى هو أنا الان ) فهو رغم مرور الأيام لا زال يتعثر ليجد اجابات منطقية مقنعة (نهائية) لما أرق الشاب المتحمس لخوض معركة كشف المجاهيل ..و إحداث التوافق مع الحياة و المجتمع .في بداية العمر ..



نمتلك طاقة كبيرة نبددها بسفه فيما لا ينفع و قد يضر ..ونكون أصحاب جهالة واسعة يصاحبها غرورا يصور لنا ......





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