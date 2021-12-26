خبر لم يكن ينبغي أن يمر مرورا عابرا .. - حمدى عبد العزيز

2021/12/26 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز طالعت يوم (22 ديسمبر) من هذا العام (2021) عبر وكالات الأنباء خبر إعلان وزارة الداخلية الليبية عن تحرير ألف وثلاثمائة مصري كانوا مختطفين في طبرق شرق ليبيا منذ ثلاثة أشهر ، وذلك خلال عملية مداهمة أمنية واسعة قامت بها قوات الأمن الليبية ..



وهنا ينبغي التوقف عند الأمر بالتساؤل ووضع الإفتراضات حول حادث بمثل هذه الضخامة لم نعلم نحن المصريون عنه شيئاً إلا عبر وكالات الأنباء العالمية ..



ألف وثلاث ......





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