استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية

2021/12/26 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر لوزير ومدير عام سابقين، مبينةً صدوره على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّةٍ بوزارة التربية.وقالت الهيئة في بيان، ان “القضيَّة التي تتعلق بشبهة (استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية)، أشارت إلى إصدار السيد قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر […]

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