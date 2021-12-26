2021/12/26 | 11:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rDhdPalPzJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرا التخطيط والكهرباء يتابعان انخفاض توليد الكهرباء في سد حديثة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرا التخطيط والكهرباء يتابعان انخفاض توليد الكهرباء في سد حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).