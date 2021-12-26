2021/12/26 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، مديرية شرطة ديالى، اليوم الاحد، القاء القبض على فتاة بتهمة الاتجار بالبشر في بعقوبة.وبينت المديرية في بيان لها وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على فتاة عشرينية بتهمة الاتجار بالبشر في بعقوبة مركو محافظة ديالى”، موضحة أن “جرائم الاتجار بالبشر تعد انتهاكاً صارخاً …

ظهرت المقالة الداخلية..



الإطاحة بفتاة عشرينية بتهمة الإتجار بالبشر في ديالى أولاً على النور نيوز.

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