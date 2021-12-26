القبض على 5 مطلوبين ومروج للمخدرات في ديالى

2021/12/26 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، تنفيذ أوامر قبض بحق خمسة مطلوبين خلال الممارسات الامنية في المحافظة، فيما اشارت الى القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات من اقسام شرطة ديالى خلال الممارسات الامنية لليومين الماضيين تمكنت من القاء القبض على خمسة مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية".واشارت الى انه، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وفي سياق آخر، "تمكنت تمكنت مفارز من شرطة ديالى بالاشتراك مع مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة، خلال عملية نوعية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة"، لافتة الى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضاء".

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