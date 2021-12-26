انطلاق ثلاث عمليات امنية استباقية بمناطق مختلفة

2021/12/26 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني ان القطعات الامنية باشرت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية بثلاث عمليات استباقية بمناطق مختلفة.وذكرت في بيان: ان العملية الاولى جنوب غربي قضاء الرطبة تنفذها الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، اما الثانية فغربي الثرثار ونفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها، فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى واشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.واوضحت ان هذه العمليات تاتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن اجل خلق بيئة آمنة، ./انتهى3

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