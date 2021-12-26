وزارة الداخلية : ارتفاع حالات الانتحار الى 772 حالة في 2021

2021/12/26 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت احصائية نشرتها وزارة الداخلية،

السبت ، تزايد نسب حالات الانتحار

تتجاوز 10 في المائة سنويا منذ عام 2016،

وحتى العام الحالي المشرف على الانتهاء.

ويرى بعض المختصين أن الظروف

الاقتصادية الصعبة وانعد

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