العراق يحتل رابع أكبر مصدري للنفط الى امريكا خلال الاسبوع الماضي

2021/12/26 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،

يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة

الرابعة كأكبر مصدر للنفط الخام

لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها، ان "متوسط

الاستيرادات الأمريكية من النفط

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