إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار لحماية الذين يعانون من نقص المناعة من كورونا

2021/12/26 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام عقار “إيفوشيلد” (Evusheld)، الذي يساعد في حماية الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من الإصابة بفيروس كورونا.وتشرح إليزابيث كوهين من CNN المزيد.

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