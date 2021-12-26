2021/12/26 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 279.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى وإيران في العاشرة..



قائمة ضحايا كورونا المركز الخبري الوطني.

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