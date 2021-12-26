2021/12/26 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهر تقريرأن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز100تريليون دولارلأول مرة في 2022 وأن تفوق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022 المركز الخبري الوطني.

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