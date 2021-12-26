القبض على أكبر مزوري الوثائق في البصرة

2021/12/26 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط في داره (350) ختماً لمؤسسات الدولة وباسماء شخصيات لها مناصب ادارية.

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