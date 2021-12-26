طقس العراق للأسبوع الحالي..أمطار وارتفاع في درجات الحرارة (جدول)

2021/12/26 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجويِّة، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.

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