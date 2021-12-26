تحذيرات من

2021/12/26 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، اليوم الاحد، مما اسماها بؤرة منسية ستهدد أمن 3 محافظات عراقية في آن واحد.

‏وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الخروقات الاخيرة التي ضربت الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية ومناطق اخرى كشفت عن بؤرة منسية لم تسلط الاضواء عليها من قبل، و تقع بين تلال انجانه والزركة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين".

‏وأضاف أن "البؤرة تمثل مثلث جغرافي معقد جدا يمكن من خلال الوصول الى 3 محافظات في آن واحد من خلال مسارات برية متعرجة في عمق سلسلة تلال حمرين والمناطق المحيطة بها"، لافتا الى أن "تلك البؤرة تمثل حاليا نقطة جذب لفلول داعش ويجب ان تحظى بالاهتمام الأمني".

‏وأشار إلى أن "هجمات الفتحة الاخيرة وبعض المناطق تاتي من تلك البؤرة"، موضحا أن "داعش يعتمد حاليا على مناطق جغرافية نائية في الاختباء وتجميع فلوله الهاربة من ضغط العمليات العسكرية التي تجري بين فترة واخرى".

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