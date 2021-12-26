أوميكرون يلغي 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

2021/12/26 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ألغت شركات الطيران، أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، فيما تأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحور أوميكرون شديد العدوى اضطرابات في السفر تؤثر في الملايين.

وألغت الجمعة حوالي 2400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة، كما سجّل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة الأحد.

وطلب طيَّارون ومضيِّفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بـ كورونا أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" وعدداً كبيراً آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

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