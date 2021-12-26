ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار في البورصات العراقية

2021/12/26 | 11:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس السبت 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148175 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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