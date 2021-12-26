بغداد: الشرطة تفك لغز مقتل فتاة بعمر 17 عاماً

2021/12/26 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تفاصيل كشف جريمة قتل غامضة بحق فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إن "مديرية مكافحة الاجرام في بغداد كشفت ملابسات حادث قتل فتاة في 17 من عمرها ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد".

وأوضحت المديرية أنه "بعد توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر (17) عاما، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع أهل المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة بارتكابها للجريمة، دونت أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة والواقع".

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