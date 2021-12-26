2021/12/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بأن رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرض إلى إستهداف على طريق رابط بين محافظتي بابل والديوانية.وذكر المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف أرتال للتحالف الدولي بعبوات ناسفة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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