2021/12/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر يناير المقبل، من خلال تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر، أو لأحد المرافقين لهم.ويعتمد تطبيق “اعتمرنا” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن عن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر كانون الثاني المقبل المركز الخبري الوطني.

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