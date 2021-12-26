الداخلية تروي تفاصيل واقعة مقتل فتاة على يد والدتها في بغداد

2021/12/26 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الأحد، تفاصيل جريمة قتل غامضة بحق فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إن "مديرية مكافحة الاجرام في بغداد كشفت ملابسات حادث قتل فتاة في 17 من عمرها ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد".

واضاف البيان، أنه "بعد توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر (17) عاما، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع أهل المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة بارتكابها للجريمة".

واوضح، انه "تم تدوين أقوال المتهمة بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات"، لافتا الى انه "تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة والواقع".

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