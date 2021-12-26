2021/12/26 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد ملابسات حادث قتل فتاة في 17 من عمرها ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد.وبينت المديرية في، بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعد توافر معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



كشف جريمة قتل “مروعة” لفتاة من قبل والدتها المركز الخبري الوطني.

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