وفاة الأسقف ديزموند توتو الحائز على نوبل للسلام

2021/12/26 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المطران الأنغليكاني، ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والحائز على جائزة نوبل السلام، الأحد، عن 90 عاما، وفق ما أعلن رئيس البلاد سيريل رامابوزا.

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