فحم التدفئة يودي بحياة عامل سوري ويصيب الاخر بالاختناق في السليمانية

2021/12/26 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةافاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بوفاة عامل سوري واصابة اخر بالاختناق جراء استخدام الفحم التدفئة بالسليمانية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عاملاً سورياً توفي اليوم في قرية "دردوين" التابعة لقضاء دربندخان واصيب اخر بالاختناق جراء استخدام الفحم للتدفئة داخل غرفة للاستراحة".واضاف ان "المتوفي يبلغ من العمر 23 عاما والمصاب شقيقه تم نقله السليمانية لغرض العلاج".

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