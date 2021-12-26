الكشف عن موعد وصول الوجبة الرابعة من عوائل داعش الى مخيم الجدعة

2021/12/26 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

كشف النائب السابق عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الاحد، عن موعد وصول الوجبة الرابعة من عوائل داعش الى مخيم الجدعة.

وقال الدوبرداني في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "مركز تأهيل (مخيم الجدعة) سيستقبل وجبة جديدة من عوائل داعش".

واضاف ان "الوجبة الرابعة من عوائل داعش من المؤمل ان تصل يوم الخميس المقبل من مخيم الهول السوري".

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