2021/12/26 | 11:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لملاحقة عناصر "داعش" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عمليات أمنية في ثلاث محافظات، لملاحقة بقايا عناصر "داعش".

وقال بيان لخلية الإعلام، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار".

وتابع "أما الثانية فقد انطلقت غربي الثرثار تنفذتها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها، فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضاف أنّ "هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة".

اقرأ/ي أيضًا:

رسول يعلن القبض على 38 أجنبيًا مخالفًا لضوابط الإقامة

محاولة تفجير خط الغاز بين بغداد والبصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).