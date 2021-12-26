أحمد مناجد يترك مهمته مع فريق أربيل ويحدد الأسباب

2021/12/26 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر عضو الجهاز الفني لفريق أربيل بكرة القدم، أحمد مناجد، عدم تكملة مشواره مع الفريق كمدرب مساعد للسوري نزار محروس الذي تولى قيادة الفريق مؤخراً خلفاً لطارق جرايا.

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وقال مناجد في تصريح تابعه "ناس"، الأحد (26 كانون الأول 2021)، إنه" جلس مع الهيئة الإدارية لنادي أربيل وقدم اعتذاره بشكل رسمي "، مبيناً، أن "استقالته جاءت بسبب انشغاله بالدورة التدريبية (b) التي اختتمت مؤخراً في أربيل بإشراف الاتحاد الآسيوي للعبة".

وأضاف مناجد، أنه" قاد مباراة أربيل الأخيرة أمام القوة الجوية التي سبقت وصول المدرب نزار محروس، بالرغم من عدم تفرغه وارتباطة بالدورة التدريبية".

- وكالة الأنباء العراقية

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