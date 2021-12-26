2021/12/26 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس القضاء الأعلى، اعتقال قاضي اثناء تسلمه رشوة في أحد المطاعم بالعاصمة بغداد مؤكدا في بيان ان الاجهزة الأمنية اعتقلت شخص ينتحل صفة القاضي بهدف اعمال الاحتيال.

وأشار المجلس الى إن المتهم تقاضى من مواطنين مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم، و تم القبض عليه وأحالته على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء: القبض على منتحل صفة قاض يمارس اعمال احتيال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء: القبض على منتحل صفة قاض يمارس اعمال احتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).