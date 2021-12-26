ادارة مطار بغداد الدولي تنفي اختراق موقعها الرسمي

2021/12/26 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت إدارة مطار بغداد الدولي اختراق موقعها الرسمي.وقالت في بيان أن ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية.واكدت إن المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي، وسيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها إلى القضاء./انتهى3

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