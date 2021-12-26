2021/12/26 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مصرع اثنين من كوادره في زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، بجنوب شرق إيران.وذكرت وكالة فارس ان اثنين من كوادر الحرس الثوري استشهدا خلال أداء مهامهما، مساء أمس السبت، في اشتباك مسلح مع الأشرار.وتشهد هذه المحافظة المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان، من حين لآخر، مواجهات مسلحة بين تنظيم "جيش العدل" البلوشي الذي يطالب بالاستقلال عن إيران وقوات الحرس الثوري./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع عنصرين من الحرس الثوري في اشتباك جنوب شرق إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع عنصرين من الحرس الثوري في اشتباك جنوب شرق إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).