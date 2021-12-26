كشف جريمة قتل غامضة لفتاة من قبل والدتها غربي العاصمة بغداد

2021/12/26 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد عن ملابسات قتل فتاة في السابعة عشرة من عمرها ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان انه تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع أهل المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة بارتكابها للجريمة.واضاف انه تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات ./انتهى3

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