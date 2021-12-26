2021/12/26 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنويها لاصحاب الدراجات النارية.ودعا مدير المرور العام طارق إسماعيل الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم) اصحاب الدرجات كافه "للتوجه الئ موقع تسجيل الرستميه بالاضافه الئ موقع تسجيل الحسينيه وذلك لتخفيف الزخم على موقع الحسينيه وتسهيل سير المعاملات في المواقع وذلك لسرعة تسجيل جميع الدرجات خلال هذا الفتره والاستفاده من قرار 48 الذي اصدرته مديرية المرور العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر تنويها لاصحاب الدراجات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر تنويها لاصحاب الدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).