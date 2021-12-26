كتيبة أسوُد العاصمة تعدّ عدّتها لمواجهة النوارس

2021/12/26 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد أحمد عزت، أنَّ فريقه أعدَّ العدَّة جيداً لمواجهة الزوراء عصر اليوم ضمن الجولة الـ14 من مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .وقال عزت لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الأحد، إن " الجهاز الفني لفريق امانة بغداد بقيادة المدرب وسام طالب وضع التكتيك والأسلوب المناسبين لمواجهة الزوراء الذي يعد من الفرق الكبيرة، خصوصاً وانه قادم من خسارة أمام فريق النفط ويحاول التعويض في هذه المباراة لاسيما بعد استقالة مدربه عصام حمد إضافة إلى الضغط الجماهيري".وأضاف، أنَّ " هذه الأسباب من الممكن لها أنْ تخدمَ فريقَنا، ولكن يبقى الزوراء فريقاً كبيراً والمباراة أمامه تكون صعبة قياساً بالعناصر الموجودة لدى الفريقين " مبيناً أنَّ " اللاعبين على قدر المسؤولية، خصوصاً بعد النتائج الطيبة التي حققوها في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز أو في بطولة الكأس " .

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