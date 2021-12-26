2021/12/26 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد، تعرض موقعها الإلكتروني الرسمي إلى الاختراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الإدارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الأول 2021)، إنها "تنفي إدارة مطار بغداد الدولي اختراق موقعها الرسمي"، مبينة أن "ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية".

وأكد البيان أن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي، وسيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها إلى القضاء".

وتداولت صفحات صوراً تظهر تحول الموقع الرسمي للمطار إلى منصة تابعة لصيدلية مختصة بالعقاقير الجنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ظهور صفحة ’عقاقير جنسية’.. إدارة مطار بغداد تتوعد المتلاعبين بالموقع الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ظهور صفحة ’عقاقير جنسية’.. إدارة مطار بغداد تتوعد المتلاعبين بالموقع الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).