2021/12/26 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طمأنت وزارة التخطيط بشأن مصير رواتب موظفي الدولة للعام المقبل، مؤكدة أنها “مؤمنة” بكافة الاحوال بصرف النظر عن وجود مشروع الموازنة من عدمه، فيما كشف عن إعداد مشروع قانون موازنة 2022 ومناقشها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تطمئن الموظفين: رواتبكم “مؤمنة” بوجود الموازنة أو غيابها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تطمئن الموظفين: رواتبكم “مؤمنة” بوجود الموازنة أو غيابها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تطمئن الموظفين: رواتبكم “مؤمنة” بوجود الموازنة أو غيابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).