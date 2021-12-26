محافظ كربلاء يعلن عن موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى العقود

2021/12/26 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان أن وزارة المالية وافقت على تحويل الاجراء اليوميين في المحافظة الى عقود ضمن قرار ٣١٥ ".وأضاف: أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي وجه معاون المحافظ للشؤون المالية والادارية متابعة الامر مع وزارة المالية وانجاز موضوع الاجراء في الدوائر الحكومية في المحافظة كافة وكذلك موضوع المحاضرين المجانيين خلال اليومين القادمين وقبل انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢١./انتهى

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