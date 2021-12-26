إغلاق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية منتصف هذه الليلة وغدا التسجيل والمباشرة

2021/12/26 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم وستنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول.وقال بيان للوزارة : أن عملية التسجيل ستكون على وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة داعية المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى الى التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة.ودعت الوزارة " الطلبة مما ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات الأخرى الى مراقبة حسابهم الطلابي وانتظار إمكانية التسجيل حسب توفر المقاعد الشاغرة حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل والمباشرة./انتهى3

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