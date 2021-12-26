الأمن الوطني يعتقل احد اكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة

2021/12/26 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد

ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز

الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد

استحصال الموافقات القضائية من نصب

كمين محكم اسفر عن القاء القبض على احد

اكبر مزوري الوثائق وب

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