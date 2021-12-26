المرور تدعو اصحاب الدراجات للتوجه الى موقع الرستمية بسبب الزخم

2021/12/26 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، اصحاب الدراجات النارية للتوجه الى موقع تسجيل الرستمية لتخفيف الزخم الحاصل في موقع الحسينية.وقالت المديرية في بيان، ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي يدعو اصحاب الدراجات كافة الى التوجه لموقع تسجيل الرستمية بالإضافة الى موقع تسجيل الحسينية، وذلك لتخفيف الزخم على موقع الحسينية وتسهيل […]

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