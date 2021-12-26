وصول جثامين 16 مهاجرا الى اقليم كردستان قضوا بحادث غرق مركب

2021/12/26 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت جثامين 16 مهاجراً الى إقليم كردستان بعد ان قضوا بحادث غرق مركب قبالة سواحل فرنسا، كان يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى بريطانيا في نوفمبر الماضي.

وقضى 27 شخصاً على الأقلّ في الحادث المأساوي الذي يعد الأكثر دموية في بحر المانش الذي يتدفق اليه المهاجرون في محاولة للوصول الى بريطانيا على متن قوارب غير آمنة.

وكانت جنسيات الضحايا إيراني و3 أثيوبيين وصومالي و4 أفغان ومصري، بالإضافة إلى 16 جميعهم من إقليم كردستان .

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